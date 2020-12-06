Арум рассказал, что в 2021 году Бетербиев может подраться ещё за один чемпионский титул

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев в следующем году может подраться ещё за один пояс чемпиона мира — по версии WBO.

По словам функционера, для этого Бетербиев должен победить Адама Дейнеса, а Джо Смит — справиться с Максимом Власовым в бою за вакантный пояс чемпиона мира.

«Если Бетербиев победит, мы поставим против него Джо Смита, если тот победит Власова и завоюет пояс по версии WBO. Это будет большая схватка, которая пройдёт в Нью-Йорке на арене „Мэдисон Сквер Гарден“», — приводит слова Арума BoxingScene.

Напомним, Бетербиев последний раз боксировал в октябре 2019 года, тогда он нокаутировал Александра Гвоздика и стал чемпионом мира по двум версиям.