Арум рассказал, что в 2021 году Бетербиев может подраться ещё за один чемпионский титул

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев в следующем году может подраться ещё за один пояс чемпиона мира — по версии WBO.
По словам функционера, для этого Бетербиев должен победить Адама Дейнеса, а Джо Смит — справиться с Максимом Власовым в бою за вакантный пояс чемпиона мира.
«Если Бетербиев победит, мы поставим против него Джо Смита, если тот победит Власова и завоюет пояс по версии WBO. Это будет большая схватка, которая пройдёт в Нью-Йорке на арене „Мэдисон Сквер Гарден“», — приводит слова Арума BoxingScene.
Напомним, Бетербиев последний раз боксировал в октябре 2019 года, тогда он нокаутировал Александра Гвоздика и стал чемпионом мира по двум версиям.
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