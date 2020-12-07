Флойд Мейвезер анонсировал бой с YouTube-блогером

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер в своём «инстаграме» сообщил, что проведёт поединок с известным YouTube-блогером Логаном Полом.
Бой состоится 20 февраля 2021 года.
25-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года. Он уступил блогеру KSI раздельным решением судей. На YouTube-канал Пола подписано более 20 млн пользователей.
43-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. Последний поединок он провёл в августе 2017 года, победив бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.
На счету Флойда 50 побед в 50 поединках. В 2018 году Мейвезер принял участие в выставочном поединке с японским кикбоксёром Тенсина Нацукавой. Мейвезер трижды отправлял Нацукаву в нокдаун в первом раунде. После третьего рефери принял решение остановить поединок.
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