Боец Bellator Молдавский: бой с Емельяненко? Вы что, прикалываетесь?!

Российский боец Bellator Валентин Молдавский, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, заявил, что поединок между ним и его наставником невозможен. Его спросили, можно ли в теории ожидать официального боя с Емельяненко.

«Вы что, прикалываетесь?! Как это? Как можно драться с другом, старшим товарищем, тренером? Такой бой невозможен!

Если вы хотите увидеть что-то подобное, то приходите на тренировки, где мы довольно жёстко спаррингуем с Фёдором, Вадиком (Немковым. — Прим. «Чемпионата»), Толей (Токовым. — Прим. «Чемпионата»), Кириллом (Сидельниковым. — Прим. «Чемпионата»). Да, мы не пытаемся друг друга вырубить. И такого боя, когда мы попытаемся друг друга вырубить, никогда не будет» — приводит слова Молдавского «Р-Спорт».