До 2500 зрителей смогут посетить турниры ACA 115 и ACA 116 в Москве

Президент лиги АСА Александр Яценко рассказал, что предстоящие турниры в Москве смогут посетить до 2500 зрителей. Решение продиктовано эпидемиологической ситуацией, сложившейся в столице.
«До 2500 зрителей смогут посетить турнир ACA 116 в Москве на «ВТБ Арене» 18 декабря, главным событием которого станет чемпионский бой российского бойца Марата Балаева против бразильца Фелипе Фроеса. Билеты сегодня поступили в продажу в ограниченном количестве. Стоимость самых дешёвых билетов — 1200 рублей, самых дорогих — до 50 000 рублей.
Также будет сокращено число зрителей на ACA 115, в главном бою которого 13 декабря встретятся Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Нами будут соблюдены все рекомендации по безопасности при проведении мероприятия в столице, мы очень строго будем контролировать масочно-перчаточный режим, а также требования по социальному дистанцированию», — рассказал Яценко.
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