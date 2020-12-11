Президент ACA отреагировал на санкции США против Кадырова и «Ахмата»

Президент промоушена Abosulte Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко прокомментировал новые санкции США. Ранее стало известно, что в санкционный список был включён глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а также связанные с ним структуры. В их числе оказались ФК «Ахмат», промоушен ACA и бойцовский клуб «Ахмат».

«Сказать, насколько сильно расширенные санкции США затронут деятельность лиги ACA, сейчас сложно. Тезис «Спорт всегда был вне политики» давно забыт США. Какое отношение спортсмены, выступающие в ACA, имеют к политике? Спорт всегда выше этого, он примирял людей. На время Олимпийских игр останавливались войны.

Новые санкции — это полнейшая дискриминация. Очередная попытка американских политиков навязать миру свои волю и правила. Всё, что осталось США, — это ввести санкции ко всем гражданам России, и я не удивлюсь, если это произойдёт», — цитирует Яценко ТАСС.

Вся собственность Кадырова и связанных с ним юрлиц, находящаяся в США или на территории действия законов США, будет заблокирована и изъята. Кроме того гражданам и компаниям США запрещается взаимодействовать с лицами, попавшими в санкционные списки. Запрещается любое сотрудничество: от деловых взаимодействий до оказания финансовой помощи.