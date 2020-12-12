Дана Уайт назвал бой Дж. Джонса с Адесаньей самым желанным для себя в 2021 году

Президент UFC Дана Уайт признался, что как фанат смешанных единоборств он бы хотел увидеть поединок чемпиона лиги в среднем весе Исраэля Адесаньи с бывшим чемпионом промоушена в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.

«Бой, который мне бы хотелось увидеть больше всего в 2021 году? Как фанат смешанных единоборств, я бы не мог не хотеть поединка Исраэля Адесаньи и Джона Джонса. Не знаю, случится ли их встреча. Знаю, что Джонс переходит в тяжёлый вес, а Адесанья в полутяжёлый. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, что Адесанья последний раз появлялся в октагоне в сентябре 2020 года. На турнире UFC 253 он досрочно победил Пауло Косту. Что касается Джонса, то он последний раз бился в феврале 2020 года. На турнире в Техасе Джон завоевал победу решением судей в схватке с Домиником Рейесом.