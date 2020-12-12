Магомед Исмаилов устроил потасовку на Олимпийском проспекте

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов устроил потасовку в районе Олимпийского проспекта, сообщает Telegram-канал Baza.

Конфликт произошёл на парковке. Исмаилов не поделил дорогу с водителем легкового автомобиля. Магомед с криками недовольства покинул свой внедорожник и устроил скандал. В итоге он пнул водителя другого авто и тот сбежал с места происшествия. После Исмаилов ударил чужую машину.

Соответствующее видео доступно на Telegram-канале Baza.

Напомним, завтра, 13 декабря, Исмаилов проведёт поединок с Иваном Штырковым. Эта встреча возглавит турнир по смешанным единоборствам ACA 115.

Сегодня, в 18:00, бойцы проведут церемонию взвешивания. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соответствующего события.