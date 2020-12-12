UFC 256. Полный кард турнира
В ночь с 12 на 13 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 256. В главном событии турнира встретятся чемпион лиги в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и Брендон Морено. В соглавном поединке сойдутся Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра.
Ниже представлен полный кард шоу UFC 256.
UFC 256
Основной кард
Дейвисон Фигейредо — Брендон Морено
Тони Фергюсон — Чарльз Оливейра
Маккензи Дерн — Вирна Жандироба
Кевин Холланд — Роландо «Жакаре» Соуза
Сириль Ганье — Джуниор дос Сантос
Предварительный кард
Каб Суонсон — Даниэль Пинеда
Ренато Карнейро «Мойкано» — Рафаэль Физиев
Гэвин Такер — Билли Куарантилло
Тешиа Торрес — Сэм Хьюз
Чейз Хупер — Питер Барретт.
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