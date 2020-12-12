UFC 256. Полный кард турнира

В ночь с 12 на 13 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 256. В главном событии турнира встретятся чемпион лиги в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и Брендон Морено. В соглавном поединке сойдутся Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра.

Ниже представлен полный кард шоу UFC 256.

UFC 256

Основной кард

Дейвисон Фигейредо — Брендон Морено

Тони Фергюсон — Чарльз Оливейра

Маккензи Дерн — Вирна Жандироба

Кевин Холланд — Роландо «Жакаре» Соуза

Сириль Ганье — Джуниор дос Сантос

Предварительный кард

Каб Суонсон — Даниэль Пинеда

Ренато Карнейро «Мойкано» — Рафаэль Физиев

Гэвин Такер — Билли Куарантилло

Тешиа Торрес — Сэм Хьюз

Чейз Хупер — Питер Барретт.