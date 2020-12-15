Пакьяо: думаю, я проведу два боя в 2021 году
Действующий чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA филиппинец Мэнни Пакьяо заявил, что планирует провести два поединка в 2021 году.
«В марте меня ждёт работа в качестве сенатора, так что я не собираюсь драться до этого момента. Думаю, я проведу два боя в 2021 году», — приводит слова Пакьяо BoxingScene.
41-летний Пакьяо — первый и до настоящего времени единственный боксёр, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Всего на его счету 71 поединок в профессиональном боксе, в которых он одержал 62 победы и потерпел 7 поражений, ещё два боя завершились вничью.
Ранее сообщалось, что в 2021 году филиппинец может провести бой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
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