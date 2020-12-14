«Фергюсон — не человек». В UFC показали яркое фото с боя Тони с Оливейрой
В UFC прокомментировали зрелищное фото, сделанное в ходе поединка Тони Фергюсона с Чарльзом Оливейрой в минувшие выходные. На снимке запечатлён момент в первом раунде, когда Фергюсон не сдался, несмотря на болевой приём в исполнении Оливейры.
«Тони Фергюсон — не человек», — отмечается в подписи к фото.
Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» UFC.
Напомним, все три судьи отдали победу Оливейре с одинаковым счётом 30:27. Бразилец одержал восьмую победу подряд. Для Фергюсона это второе поражение за год. В мае американец проиграл Джастину Гэтжи в бою за временный титул в лёгком весе.
На счету Фергюсона 25 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. У Оливейры 30 побед и восемь поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
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