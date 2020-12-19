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Сауль Альварес раскритиковал бой Мейвезера с блогером, назвав это неуважением

Сауль Альварес раскритиковал бой Мейвезера с блогером, назвав это неуважением
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Мексиканский боксёр, лидер рейтинга Pound-for-Pound Сауль Альварес высказался о грядущем выставочном поединке Флойда Мейвезера с YouTube-блогером Логаном Полом, раскритиковав его.

«Знаете, всё это лишь вопрос денег. Не думаю, что мы согласимся с тем, что баскетболисты или блогеры должны получать боксёрские лицензии. Наш спорт очень рискованный. Я не соглашусь на поединок с Джейком Полом, который упоминал меня. Я убеждён, что это просто неуважение к спорту. Всё это основано на деньгах. Я фокусируюсь на иных проектах. Все эти выставочные поединки являются неуважением», — приводит слова мексиканского спортсмена BoxingScene.

Напомним, бой Мейвезера с Логаном Полом запланирован на февраль 2021 года. Что касается Альвареса, Канело проведёт следующую встречу в ночь на 20 декабря по московскому времени. Его соперником станет Каллум Смит.

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