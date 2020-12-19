Сауль Альварес раскритиковал бой Мейвезера с блогером, назвав это неуважением

Мексиканский боксёр, лидер рейтинга Pound-for-Pound Сауль Альварес высказался о грядущем выставочном поединке Флойда Мейвезера с YouTube-блогером Логаном Полом, раскритиковав его.
«Знаете, всё это лишь вопрос денег. Не думаю, что мы согласимся с тем, что баскетболисты или блогеры должны получать боксёрские лицензии. Наш спорт очень рискованный. Я не соглашусь на поединок с Джейком Полом, который упоминал меня. Я убеждён, что это просто неуважение к спорту. Всё это основано на деньгах. Я фокусируюсь на иных проектах. Все эти выставочные поединки являются неуважением», — приводит слова мексиканского спортсмена BoxingScene.
Напомним, бой Мейвезера с Логаном Полом запланирован на февраль 2021 года. Что касается Альвареса, Канело проведёт следующую встречу в ночь на 20 декабря по московскому времени. Его соперником станет Каллум Смит.
- 19 декабря 2020
-
13:38
-
12:35
-
11:35
-
10:56
-
09:23
-
05:30
-
04:43
-
03:19
-
01:02
-
00:36
-
00:25
- 18 декабря 2020
-
23:55
-
22:52
-
21:26
-
21:19
-
21:00
-
19:53
-
18:53
-
17:42
-
16:03
-
15:11
-
14:50
-
14:03
-
13:01
-
11:34
-
11:02
-
10:02
-
09:03
-
02:30
-
01:00
- 17 декабря 2020
-
23:49
-
22:27
-
21:18
-
21:01
-
19:59