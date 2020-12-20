Альдо победил Веру единогласным решением судей в соглавном бою турнира UFC Вегас 17

В ночь с 19 на 20 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся соглавный бой турнира UFC Вегас 17 в легчайшем весе, в котором сошлись 34-летний опытный бразильский боец Жозе Альдо и 28-летний эквадорец Марлон Вера.
В результате 3-раундового противостояния победу в бою единогласным решением судей одержал Жозе Альдо – 29:28, 29:28, 29:28. Таким образом, 34-летний бразилец прервал свою серию поражений из 3 боёв. Напомним, что в последнем поединке, состоявшемся на UFC 251 в июле, он уступил россиянину Петру Яну.
Всего на счету Жозе Альдо 36 боёв в ММА, из которых 29 завершились победами. У его оппонента Марлона Веры – 16 побед и 7 поражений.
Напомним, что в главном событии турнира UFC Вегас 17 встретятся бойцы полусреднего веса 30-летний американец Джефф Нил и его 37-летний соотечественник Стивен Томпсон.
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