Петтис хочет получить реванш с Фергюсоном

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис объявил о возвращении в лёгкий вес. По его словам, в первом поединке после смены весовой категории он хочет получить реванш с бывшим временным чемпионом лиги Тони Фергюсоном.

«Думаю, бой с Фергюсоном имеет смысл. Он потерпел два поражения подряд, проведя поединки с жёсткими ребятами. Ненавижу, когда кто-то рассуждает, что с кем-то покончено. Кто-то говорит так о Тони, но он опасный парень. Для меня это будет хороший бой для возвращения в лёгкий вес.

В нашем первом бою он поймал меня ударами локтями. Я внесу некоторые коррективы, и у меня будет полный тренировочный лагерь. Не хочу умалять заслуг Тони, но тогда я принял бой на коротком уведомлении, весогонка была ужасной, и психологически я не был готов. Мне просто пришлось через это пройти, но я этого не хотел. Вот в этом теперь и будет разница. Сейчас решение принимать буду я", — сказал Петтис на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 17.

Напомним, 19 декабря Энтони Петтис победил Алекса Мороно решением судей. Встреча прошла в полусреднем дивизионе.

Фергюсон и Петтис впервые встретились на турнире UFC 229, тогда победу одержал Тони.