Друг Хабиба Нурмагомедова показал, как тот выглядел почти 10 лет назад. Фото

Российский боец MMA Гаджи Рабаданов, друг чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, сделанную почти 10 лет назад. На фото Нурмагомедов стоит слева.

«То ли 2012-й, то ли 2013 год. Чемпионат Дагестана по панкратиону. Город Карабудахкент», — подписал фото Рабаданов.

Фото: https://www.instagram.com/gadzhi_rabadanov/?hl=ru

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.