Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Друг Хабиба Нурмагомедова показал, как тот выглядел почти 10 лет назад. Фото

Друг Хабиба Нурмагомедова показал, как тот выглядел почти 10 лет назад. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Гаджи Рабаданов, друг чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, сделанную почти 10 лет назад. На фото Нурмагомедов стоит слева.

«То ли 2012-й, то ли 2013 год. Чемпионат Дагестана по панкратиону. Город Карабудахкент», — подписал фото Рабаданов.

Фото: https://www.instagram.com/gadzhi_rabadanov/?hl=ru

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

«Модный парень». Хабиб Нурмагомедов отреагировал на необычное фото своего менеджера
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020