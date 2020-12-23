Президент Bellator оценил возможное появление Петтиса в промоушене
Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что думает по поводу возможного прихода в промоушен Энтони Петтиса, который ранее объявил об уходе из UFC.
«Уверен, мои ребята уже беседуют с его командой. У нас будут переговоры. Уровень интереса основывается на бизнес-стороне сделки, поскольку всё имеет свою цену. Надо подумать, стоит ли подписывать с ним контракт, имея в виду поединки, которые мы можем ему предложить.
В 2021 году у нас будет от 22 до 26 турниров. Расписание сформируем в ближайшие три недели. Мы проведём переговоры (с командой Петтиса. — Прим. «Чемпионата») — посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Кокера MMAJunkie.
Всего за карьеру в ММА Энтони Петтис провёл 34 боя, выиграв 24 из них.
Энтони Петтис: когда я побеждал, я пил. Когда проигрывал — тоже пил
Рекомендуем вам
- 23 декабря 2020
-
14:24
-
14:00
-
13:38
-
12:01
-
11:01
-
10:00
-
09:01
-
04:31
-
00:55
-
00:52
- 22 декабря 2020
-
23:24
-
22:50
-
21:19
-
20:37
-
19:36
-
18:42
-
17:24
-
16:45
-
16:02
-
15:36
-
15:01
-
14:02
-
13:10
-
12:01
-
11:21
-
11:00
-
10:00
-
09:03
-
07:16
-
06:12
-
00:48
-
00:01
- 21 декабря 2020
-
22:54
-
22:04
-
19:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам