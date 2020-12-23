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Президент Bellator оценил возможное появление Петтиса в промоушене

Президент Bellator оценил возможное появление Петтиса в промоушене
Бокс/ММА / UFC 0

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что думает по поводу возможного прихода в промоушен Энтони Петтиса, который ранее объявил об уходе из UFC.

«Уверен, мои ребята уже беседуют с его командой. У нас будут переговоры. Уровень интереса основывается на бизнес-стороне сделки, поскольку всё имеет свою цену. Надо подумать, стоит ли подписывать с ним контракт, имея в виду поединки, которые мы можем ему предложить.

В 2021 году у нас будет от 22 до 26 турниров. Расписание сформируем в ближайшие три недели. Мы проведём переговоры (с командой Петтиса. — Прим. «Чемпионата») — посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Кокера MMAJunkie.

Всего за карьеру в ММА Энтони Петтис провёл 34 боя, выиграв 24 из них.

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