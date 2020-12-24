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Менеджер Поветкина оценил слова Уайта, который не поверил в коронавирус у Александра

Менеджер Поветкина оценил слова Уайта, который не поверил в коронавирус у Александра
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Дмитрий Иванов, менеджер российского боксёра Александра Поветкина, прокомментировал слова британского тяжеловеса Диллиана Уайта. Напомним, Уайт, который проиграл россиянину Поветкину в августе 2020 года, не поверил, что его бывший соперник перенёс коронавирус.

«Никак не отреагировал на это заявление Уайта. Все знают Сашу, что это не тот человек, который симулирует. Видимо, это его какой-то пиар. Ведь Уайт всегда пытается громко сказать. И иногда громче, чем он может сделать.

Думаю, он хочет оставаться в медийном пространстве. Он занимается продвижением, и ему нужно что-то говорить. Но у нас есть обязательства о проведении второго боя. Об ориентировочных сроках этого поединка уже сказал Андрей Рябинский: март», — цитирует Иванова «Р-Спорт».

Напомним, о заражении Поветкина коронавирусом стало известно 3 ноября. Из-за болезни россиянину пришлось отложить повторный поединок с Уайтом, который был запланирован на 21 ноября. Ожидается, что бой пройдёт в 2021 году.

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