Рябинский рассказал, когда Поветкин закончит карьеру

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский предположил, что российский тяжеловес Александр Поветкин проведёт ещё один или два боя, после чего закончит карьеру.

«Я считаю, что ему надо завязывать, уговариваю его. У нас есть договорённость, что он сам почувствует и скажет. Думаю, это один-два боя, но он сам должен принять решение», — сказал Рябинский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, о заражении Поветкина коронавирусом стало известно 3 ноября. Из-за болезни россиянину пришлось отложить повторный поединок с Уайтом, который был запланирован на 21 ноября.

41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC (2020 — н. в.), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011-2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020 — н. в.), WBC Silver (2014-2016), WBO International (2017-2018) и WBA Inter-Continental (2017-2018) в тяжёлом весе.