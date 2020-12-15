Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Рябинский рассказал, когда Поветкин закончит карьеру

Рябинский рассказал, когда Поветкин закончит карьеру
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский предположил, что российский тяжеловес Александр Поветкин проведёт ещё один или два боя, после чего закончит карьеру.

«Я считаю, что ему надо завязывать, уговариваю его. У нас есть договорённость, что он сам почувствует и скажет. Думаю, это один-два боя, но он сам должен принять решение», — сказал Рябинский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, о заражении Поветкина коронавирусом стало известно 3 ноября. Из-за болезни россиянину пришлось отложить повторный поединок с Уайтом, который был запланирован на 21 ноября.

41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC (2020 — н. в.), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011-2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020 — н. в.), WBC Silver (2014-2016), WBO International (2017-2018) и WBA Inter-Continental (2017-2018) в тяжёлом весе.

Рябинский сообщил, что Поветкин недавно опять попал в больницу из-за коронавируса
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020