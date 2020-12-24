Биспинг: мы наблюдаем стремительное падение Тони Фергюсона

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг прокомментировал выступления Тони Фергюсона в 2020 году. Американец потерпел два поражения: в мае он уступил Джастину Гэтжи, в середине декабря — Чарльзу Оливейре.

«Джастин Гэтжи перебил его в стойке, а Чарльз Оливейра деклассировал в партере. Понятно, что он не нуждается в моей заботе, но я немного беспокоюсь о Тони Фергюсоне.

Мы наблюдаем стремительное падение Тони Фергюсона, потому что человеческое тело не в состоянии бесконечно выносить урон. Тони — настоящий боец и абсолютный воин. Он продемонстрировал много сенсационных выступлений, но зачастую побеждал за счёт того, что мог пережить больший урон, чем его противник. Это эффектно и приносит выгоду, но всему есть предел», — цитирует Биспинга MMAFighting.