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Биспинг: мы наблюдаем стремительное падение Тони Фергюсона

Биспинг: мы наблюдаем стремительное падение Тони Фергюсона
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг прокомментировал выступления Тони Фергюсона в 2020 году. Американец потерпел два поражения: в мае он уступил Джастину Гэтжи, в середине декабря — Чарльзу Оливейре.

«Джастин Гэтжи перебил его в стойке, а Чарльз Оливейра деклассировал в партере. Понятно, что он не нуждается в моей заботе, но я немного беспокоюсь о Тони Фергюсоне.

Мы наблюдаем стремительное падение Тони Фергюсона, потому что человеческое тело не в состоянии бесконечно выносить урон. Тони — настоящий боец и абсолютный воин. Он продемонстрировал много сенсационных выступлений, но зачастую побеждал за счёт того, что мог пережить больший урон, чем его противник. Это эффектно и приносит выгоду, но всему есть предел», — цитирует Биспинга MMAFighting.

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