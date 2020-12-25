Гаджиев назвал гонорары Исмаилова и Минеева за возможный бой

Российский промоутер Камил Гаджиев рассказал, сколько могут получить бойцы MMA Магомед Исмаилов и Владимир Минеев, если договорятся о реванше.

«Вова готов, а с Магомедом беседует Амир Мурадов (промоутер. — Прим. «Чемпионата»). Каждому по десять миллионов рублей? Я считаю, это справедливо было бы. Это, может быть, не космические деньги, но хороший гонорар», — цитирует Гаджиева ТАСС.

Напомним, на турнире по смешанным единоборствам в Москве Исмаилов, общаясь с прессой, вступил в конфликт с давним соперником Минеевым и атаковал его. В результате в клетке началась массовая драка. После этого Исмаилова задержала полиция.

В октябре 2018 года Исмаилов и Минеев провели поединок, который завершился вничью. С тех пор стороны не могут договориться об условиях реванша. Менее двух недель назад Исмаилов выступил на турнире лиги ACA и победил решением судей Ивана Штыркова. Что касается Минеева, то в минувшей схватке он победил Даурена Ермекова.