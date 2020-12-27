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Энтони Джонсон не собирается возвращаться в тяжёлый вес

Энтони Джонсон не собирается возвращаться в тяжёлый вес
Бокс/ММА / Bellator 0

Новичок Bellator Энтони Джонсон заявил, что не собирается возвращаться в тяжёлый вес.

«Все только и говорят, что о тяжёлом весе, потому что я сам неоднократно поднимал эту тему, но стоит понимать, что все те случаи я говорил о выступлениях в тяжёлом дивизионе, потому что был толстым.

Я был жирным. Я даже не мечтал весить 105 кг или около того. Но в тяжёлом весе Bellator выступают настоящие монстры. Напрмер, Линтон Васселл, мой одноклубник и партнёр по тренировкам. Я не хочу драться с этим парнем. Ненавижу даже спарринговать с ним. Он просто клубок мышц. Он высокий, с длинными руками, жёсткий боец. Мне приходилось драться с такими в весе по ниже. Зачем мне искать проблемы с теми, кто крупнее меня», — приводит слова Джонсона MMAFighting.

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