Энтони Джонсон не собирается возвращаться в тяжёлый вес

Новичок Bellator Энтони Джонсон заявил, что не собирается возвращаться в тяжёлый вес.



«Все только и говорят, что о тяжёлом весе, потому что я сам неоднократно поднимал эту тему, но стоит понимать, что все те случаи я говорил о выступлениях в тяжёлом дивизионе, потому что был толстым.



Я был жирным. Я даже не мечтал весить 105 кг или около того. Но в тяжёлом весе Bellator выступают настоящие монстры. Напрмер, Линтон Васселл, мой одноклубник и партнёр по тренировкам. Я не хочу драться с этим парнем. Ненавижу даже спарринговать с ним. Он просто клубок мышц. Он высокий, с длинными руками, жёсткий боец. Мне приходилось драться с такими в весе по ниже. Зачем мне искать проблемы с теми, кто крупнее меня», — приводит слова Джонсона MMAFighting.