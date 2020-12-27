Кокер объяснил, почему изменил своё решение и подписал контракт с Ромеро

Глава Bellator Скотт Кокер объяснил, почему изменил первоначальное решение не подписывать контракт с Йоэелем Ромеро.



«Я знаю Ромеро очень давно, ещё с 2008 года, времён его выступлений в Strikeforce. Половина меня хотела заключить с ним контракт, а вторая половина была против. Когда мы подписали Энтони Джонсона, появился смысл в подписании Ромеро. Скажу честно, тот объём поддержки Йоэля, который мы получили через соцсети, был очень впечатляющим. Все фанаты очень хотели увидеть бой Ромеро и Джонсона, так что мы с командой изменили первоначальное решение», — приводит слова Скотта Кокера MMAJunkie.



Ромеро провёл 13 поединков в UFC, в 9 из которых победил. В последних трёх встречах кубинец проиграл. Но, по мнению экспертов, все его четыре поражения в карьере в UFC были достаточно неоднозначными. Последний раз Йоэль выходил в октагон в марте 2020 года и уступил Исраэлю Адесанье. На момент отчисления из лиги Ромеро занимал пятое место в рейтинге среднего веса.и