Прощальный бой Ф. Емельяненко может получить статус матчевой встречи России и сборной Мира

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, каким представляет прощальный поединок Фёдора Емельяненко. По его словам бой должен пройти в Москве при зрителях, а сам турнир получить статус матчевой встречи сборной России и сборной Мира.

«Я не хочу, чтобы Фёдор заканчивал карьеру на глазах только официальных лиц в закрытом пузыре. Хочу, чтобы он попрощался со спортом на московской арене, при 30 тыс. зрителях. Хочу, чтобы для него это стало возвращение блудного сына. Он — величайший в истории, он возвращается домой и вешает перчатки на гвоздь.

Надеюсь, появление вакцины начнет исправлять ситуацию и мы начнём возвращать зрителей. Я вижу свет в конце тоннеля вокруг ситуации с пандемией. Хочу дождаться и устроить событие на настоящем стадионе в Москве. Хочу сделать для Фёдора большое шоу. Для меня он король.

Драться будет не только он, но также Вадим Немков, Анатолий Токов и все эти отличные ребята. Возможно, мы сделаем матчевую встречи сборной России против сборной Мира. Мы посмотрим на бойцов из Европы. Это будет большое событие", — приводит слова Кокера MMAJunkie.