Прощальный бой Ф. Емельяненко может получить статус матчевой встречи России и сборной Мира

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, каким представляет прощальный поединок Фёдора Емельяненко. По его словам бой должен пройти в Москве при зрителях, а сам турнир получить статус матчевой встречи сборной России и сборной Мира.
«Я не хочу, чтобы Фёдор заканчивал карьеру на глазах только официальных лиц в закрытом пузыре. Хочу, чтобы он попрощался со спортом на московской арене, при 30 тыс. зрителях. Хочу, чтобы для него это стало возвращение блудного сына. Он — величайший в истории, он возвращается домой и вешает перчатки на гвоздь.
Надеюсь, появление вакцины начнет исправлять ситуацию и мы начнём возвращать зрителей. Я вижу свет в конце тоннеля вокруг ситуации с пандемией. Хочу дождаться и устроить событие на настоящем стадионе в Москве. Хочу сделать для Фёдора большое шоу. Для меня он король.
Драться будет не только он, но также Вадим Немков, Анатолий Токов и все эти отличные ребята. Возможно, мы сделаем матчевую встречи сборной России против сборной Мира. Мы посмотрим на бойцов из Европы. Это будет большое событие", — приводит слова Кокера MMAJunkie.
- 28 декабря 2020
-
00:54
- 27 декабря 2020
-
23:56
-
22:40
-
21:36
-
20:51
-
19:32
-
18:41
-
18:13
-
16:42
-
15:46
-
14:48
-
12:57
-
12:00
-
10:44
-
09:56
-
07:25
-
00:48
- 26 декабря 2020
-
23:59
-
22:53
-
21:50
-
20:19
-
19:30
-
18:55
-
17:55
-
16:31
-
15:39
-
15:03
-
14:39
-
13:36
-
12:31
-
11:12
-
10:27
-
09:39
-
00:47
-
00:10