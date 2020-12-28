Чимаев показал фото с поясом UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото, на котором он держит пояс промоушена.

«2021», — подписал он фото, намекая на желание сразиться за титул в предстоящем году.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хамзата Чимаева.

Напомним, Хамзат Чимаев стал одним из главных открытий UFC в 2020 году. Проведя в лиге три боя, он завоевал три досрочные победы. При этом спортсмен умудрился нанести более 200 ударов и пропустить только три. 19 декабря бой с участием Чимаева должен был возглавить последний турнир UFC в году. Но соперник Хамзата, представитель топ-3 полусреднего веса Леон Эдвардс, заразился коронавирусом. В итоге схватку пришлось перенести.