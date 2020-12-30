Туменов вызвался заменить Чимаева в бою с Эдвардсом

Российский боец Альберт Туменов выразил готовность заменить Хамзата Чимаева в поединке с Леоном Эдвардсом. Напомним, ранее стало известно, что поединок Чимаева и Эдвардса сорвался и не состоится 20 января 2021 года.



«Леон Эдвардс, если тебе нужен топовый боец, я здесь и готов на сто процентов», — написал Туменов в своём «твиттере».



Напомним, встреча Чимаева с Эдвардсом должна была возглавить турнир UFC на «Бойцовском острове» 20 января, но 29 декабря, стало известно, что Хамзат не сможет принять участие в шоу. Причина этого пока остаётся неизвестной. Добавим, что схватка Чимаева и Эдвардса срывается уже не первый раз. Соперники должны были встретиться 19 декабря 2020 года, но Леон заразился коронавирусом.