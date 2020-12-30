Чимаев: не думаю, что Конор будет драться со мной. Я выше, сильнее и быстрее

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, считает, что не получит возможность подраться с Конором Макгрегором.



«Не думаю, что бой с ним долго бы продлился. Не могу сказать, что заборол бы его. Зачем? Он маленький такой, в 66 и 61 кг чемпионом становился. Не думаю, что такой бой возможен.



Если бы случился, то я в стойке мог бы его вырубить. Я выше его, сильнее его, быстрее его. Знаю, что у него хороший тайминг, но что он мне противопоставит? Не думаю, что он будет драться со мной. Вообще не конкурентная история», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».



Напомним, Хамзат Чимаев стал одним из главных открытий UFC в 2020 году. Проведя в лиге три боя, он завоевал три досрочные победы. При этом спортсмен умудрился нанести более 200 ударов и пропустить только три. 19 декабря бой с участием Чимаева должен был возглавить последний турнир UFC в году. Но соперник Хамзата, представитель топ-3 полусреднего веса Леон Эдвардс, заразился коронавирусом. В итоге схватку пришлось перенести.



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