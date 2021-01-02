В UFC работают над организацией поединка Масвидаль — Ковингтон
Президент UFC Дана Уайт заявил, что лига работает над организацией поединка Хорхе Масвидаля с бывшим временным чемпионом промоушена в полусреднем весе Колби Ковингтоном.
«Не думаю, что Масвидаль действительно говорил, будто поединок с Ковингтоном не привлекает его со стилистической точки зрения. Мы работаем над организацией этого боя. Это то, чего мы хотим. Надеюсь, в этом году поединок состоится. В 2021 году нас ждут только большие схватки. Надеюсь, скоро у нас будет несколько ключевых событий», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Хорхе Масвидаль в последний раз появлялся в октагоне в июле 2020 года и в титульном поединке уступил Камару Усману. Колби Ковингтон в последний раз бился в сентябре 2020 года и досрочно победил Тайрона Вудли.
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