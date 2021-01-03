Бивол включил Усика в тройку лучших боксёров мира

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился мыслями о том, кто является лучшим боксёром мира. В свой топ-3 он включил бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.
«Есть три действующих боксёра, которые владели четырьмя титулами. Это вершина айсберга. Это Кроуфорд, Лопес и Усик. Я отдам им это звание, потому что они владели всеми поясами», — цитирует Бивола «Матч ТВ».
Напомним, Александр Усик в 2019 году отказался от титулов в первом тяжёлом весе, перейдя в супертяжёлый вес. Теренс Кроуфорд владел титулом абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе, ныне он выступает в полусреднем дивизионе. Что касается Лопеса, то Теофимо стал абсолютным чемпионом мира в лёгком весе в октябре 2020 года. Тогда он победил Василия Ломаченко.
- 3 января 2021
-
21:52
-
20:44
-
19:40
-
18:57
-
17:44
-
14:48
-
13:51
-
12:43
-
11:48
-
10:51
-
09:18
-
00:49
- 2 января 2021
-
22:53
-
21:56
-
20:55
-
19:50
-
18:55
-
17:10
-
16:37
-
15:16
-
14:50
-
13:34
-
12:44
-
11:26
-
10:25
-
09:18
-
06:21
- 1 января 2021
-
10:42
- 31 декабря 2020
-
19:59
-
16:32
-
15:22
-
14:01
-
12:11
-
11:02
-
10:00