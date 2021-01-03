Бивол включил Усика в тройку лучших боксёров мира

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился мыслями о том, кто является лучшим боксёром мира. В свой топ-3 он включил бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.

«Есть три действующих боксёра, которые владели четырьмя титулами. Это вершина айсберга. Это Кроуфорд, Лопес и Усик. Я отдам им это звание, потому что они владели всеми поясами», — цитирует Бивола «Матч ТВ».

Напомним, Александр Усик в 2019 году отказался от титулов в первом тяжёлом весе, перейдя в супертяжёлый вес. Теренс Кроуфорд владел титулом абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе, ныне он выступает в полусреднем дивизионе. Что касается Лопеса, то Теофимо стал абсолютным чемпионом мира в лёгком весе в октябре 2020 года. Тогда он победил Василия Ломаченко.