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Бивол включил Усика в тройку лучших боксёров мира

Бивол включил Усика в тройку лучших боксёров мира
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился мыслями о том, кто является лучшим боксёром мира. В свой топ-3 он включил бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.

«Есть три действующих боксёра, которые владели четырьмя титулами. Это вершина айсберга. Это Кроуфорд, Лопес и Усик. Я отдам им это звание, потому что они владели всеми поясами», — цитирует Бивола «Матч ТВ».

Напомним, Александр Усик в 2019 году отказался от титулов в первом тяжёлом весе, перейдя в супертяжёлый вес. Теренс Кроуфорд владел титулом абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе, ныне он выступает в полусреднем дивизионе. Что касается Лопеса, то Теофимо стал абсолютным чемпионом мира в лёгком весе в октябре 2020 года. Тогда он победил Василия Ломаченко.

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