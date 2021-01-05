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Магни: появление Чимаева поможет каждому в UFC

Магни: появление Чимаева поможет каждому в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Нил Магни считает, что появление в промоушене Хамзата Чимаева серьёзно поможет другим бойцам лиги.

«Я считаю, что такие моменты делают наш спорт более похожим на другие виды, например на баскетбол или футбол, где новички могут заключить денежные контракты без единой игры. Это поднимает гонорары для всех спортсменов этого вида спорта. Эти парни заканчивают обучение в школе, идут в НБА или НФЛ, где играют против лучших игроков лиги за последние шесть или даже десять лет.

Либо у тебя получается конкурировать, либо нет. Появление свежей крови в лице Хамзата Чимаева поможет каждому в UFC. Это коснётся не только его самого или ветеранов промоушена, но и тех, кто будет подписывать контракты после него», — приводит слова Магни BJPenn.

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