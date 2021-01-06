Президент Bellator: странно, что в UFC отказались от таких бойцов

Президент Bellator Скотт Кокер поделился мнением о том, что в UFC не стали продлевать контракты с такими бойцами, как Кори Андерсон, Йоэль Ромеро и Энтони Джонсон, которые перешли в его промоушен.

«Странно, что в UFC отказались от таких бойцов. Но должен сказать, что это прекрасная возможность для нас.

Думаю, что мы лучше подходим для этих парней, чем UFC. Им здесь будет очень хорошо. Попадая сюда, люди видят, как мы относимся к бойцам и какая здесь семейная атмосфера. Да, это бизнес, но мы действительно сильно отличаемся от других организаций.

Это слишком плохо для UFC и хорошо для нас. Посмотрите хотя бы на наш полутяжёлый вес», — приводит слова Кокера BJPenn.

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