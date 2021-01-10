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Фергюсон считает рекорд Хабиба подсчитанным неправильно

Фергюсон считает рекорд Хабиба подсчитанным неправильно
Бокс/ММА / UFC 0
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Американский боец UFC Тони Фергюсон раскритиковал подсчёт рекорда российского чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

«Рекорд Хабиба? Факт в том, что более половины его боёв были санкционированы в два раунда. Все до UFC. Чтобы бои считались профессиональными в большинстве лиг, необходимо провести три санкционированных раунда. Если всё считать так, то в мой рекорд должны быть вписаны три нокаута в рамках турнира The Ultimate Fighter», — приводит слова Тони Фергюсона BJPenn.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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