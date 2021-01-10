Евлоев выступит в андеркарде боя Макгрегор — Порье

Российский боец UFC в легчайшем весе Мовсар Евлоев проведёт следующий поединок на турнире UFC 257, проведение которого запланировано на 23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), сообщается на странице MMA DNA в «Твиттере».
Соперником Евлоева станет Ник Лентц. Изначально планировалось, что Лентц проведёт следующий бой 16 января. Его соперником должен был стать Майк Гранди. Но последний не сможет выступить на турнире. В UFC решили спасти поединок для Лентца, предложив вариант с Евлоевым.
Напомним, россиянин провёл в UFC три поединка, победив во всех из них. Что касается Лентца, то Ник провёл в UFC 24 поединка. Боец нередко менял весовые категории. В его послужном списке есть схватка с Исламом Махачевым, которую он проиграл решением судей.
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