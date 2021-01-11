В Bellator подписали новый контракт с Адамом Боричем
Венгерский боец смешанных единоборств Адам Борич, выступающий в MMA-промоушене Bellator, получил новый контракт с промоушеном. Об этом сообщает издание MMAJunkie.
27-летний Борич выступает в Bellator с 2017 года. На счету спортсмена, выступающего в полулёгкой весовой категории, семь побед и одно поражение в промоушене. Всего у него 16 побед в 17 поединках в смешанных единоборствах. Среди его спарринг-партнёров такие известные бойцы, как действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман, бывший чемпион Bellator в лёгком весе, а ныне боец UFC Майкл Чендлер, бывший чемпион UFC в полусреднем весе Робби Лоулер, претендент на пояс UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс.
Напомним, в 2021 году в Bellator планируют провести от 22 до 26 турниров.
Президент Bellator: странно, что в UFC отказались от таких бойцов
Рекомендуем вам
- 11 января 2021
-
10:00
-
09:00
-
04:36
-
00:57
-
00:46
-
00:39
- 10 января 2021
-
23:35
-
22:34
-
22:18
-
21:31
-
20:31
-
19:26
-
18:26
-
17:51
-
16:55
-
15:01
-
13:54
-
12:55
-
12:03
-
10:50
-
09:54
-
00:56
- 9 января 2021
-
23:01
-
21:59
-
20:43
-
20:40
-
18:37
-
17:35
-
16:22
-
15:21
-
14:32
-
13:40
-
12:59
-
11:15
-
10:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам