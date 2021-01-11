В Bellator подписали новый контракт с Адамом Боричем

Венгерский боец смешанных единоборств Адам Борич, выступающий в MMA-промоушене Bellator, получил новый контракт с промоушеном. Об этом сообщает издание MMAJunkie.

27-летний Борич выступает в Bellator с 2017 года. На счету спортсмена, выступающего в полулёгкой весовой категории, семь побед и одно поражение в промоушене. Всего у него 16 побед в 17 поединках в смешанных единоборствах. Среди его спарринг-партнёров такие известные бойцы, как действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман, бывший чемпион Bellator в лёгком весе, а ныне боец UFC Майкл Чендлер, бывший чемпион UFC в полусреднем весе Робби Лоулер, претендент на пояс UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс.

Напомним, в 2021 году в Bellator планируют провести от 22 до 26 турниров.