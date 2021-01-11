Уайт не отказался от идеи боя Эдвардс — Чимаев

Президент UFC Дана Уайт заявил, что он в любом случае собирается организовать поединок Леона Эдвардса и Хамзата Чимаева.



«Это бой, который должен состояться. Мне нравится этот поединок. Они оба согласны драться, так что мы разберёмся. Мы проведём этот бой сразу, как только появится возможность. Просто хочу быть уверен, что оба эти парня здоровы, у них обоих был коронавирус», — приводит слова Даны Уайта ESPN.



Напомним, Чимаев после срыва поединка с Леоном Эдвардсом прибыл в Москву, а после нескольких дней пребывания в столице России отправился в Чечню. Здесь он уже провёл встречу с главой республики Рамзаном Кадыровым.



Чимаев долгое время проживает в Швеции и является гражданином этой страны. На поединки также выходит под флагом Швеции. Ожидалось, что Чимаев проведёт поединок 20 января на «Бойцовском турнире» в Абу-Даби (ОАЭ). Его бой с Леоном Эдвардсом должен был возглавить шоу, однако схватку пришлось перенести уже во второй раз — у Чимаева возникли осложнения после коронавируса.