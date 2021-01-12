Хабиб — о Махачеве и Тухугове: в марте газуют братишки

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его ближайшие друзья Ислам Махачев и Зубайра Тухугов проведут свои поединки в марте 2021 года. Если о выступлении Ислама уже было известно, то информация о Тухугове ранее не разглашалась.

«В марте газуют братишки, вот и пашут каждый день», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, следующим соперником Махачева станет Дрю Добер. Ожидается, что поединок состоится 6 марта на турнире UFC 259. Что касается Тухугова, то имя его соперника ещё не определено.

Махачев последний раз бился в сентябре 2019 года, и тогда он победил Дэви Рамоса. Тухугов предыдущий раз появлялся в октагоне в сентябре 2020 года, проиграв Хакиму Даводу.