Бои Макгрегора, Холлоуэя и Чендлера, возвращение Диллашоу. Слушай подкаст «Чемпионата»

Друзья, это 5-й эпизод Подкаста про MMA «Больше не говори такие вещи»! Мы готовы с вами серьёзно поговорить о старте 2021-го года в мире смешанных единоборств. Вы услышите наши прогнозы на первые турниры UFC, включая пары Макгрегор — Порье, Холлоуэй — Кэттер, Хукер — Чендлер, и даже про ветеранов Брауна и Кондита. Обсудим самое интересное в лиге Bellator, титульную гонку UFC в лёгком весе, возвращение Ти Джея Диллашоу и многое-многое другое. Размялись вместе с вами с началом 2021-го.



Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат.Подкаст».



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В этом выпуске:



ТАЙМКОДЫ:



0:00 – Привет всем. На очереди уже 5-й выпуск подкаста.

0:45 – Bellator планирует 22-26 турниров в 2021 году. Это много или мало?

1:55 – Мы соскучились по зрителям на трибунах, но насколько они важны для бойцов?

5:54 – С кем теперь будет драться Вэйли Чжан?

9:50 – Гран-при в полутяжёлом весе Bellator. Кто там будет и насколько он может быть крутым.

17:35 – UFC запускают турниры со зрителями. Это круто!

25:04 – Конор наконец возвращается. Чего нам ждать?

30:55 – Насколько Порье удобен для Макгрегора?

38:04 – Шесть лет назад Порье играл в гангстера. Что с тех пор изменилось?

40:30 – В лёгком дивизионе сейчас куча претендентов, но кто будет чемпионом?

55:36 – Майкл Чендлер ещё даже не дрался в UFC, но уже претендует на пояс. Какого черта?

1:01:21 – Чендлер был All-American по борьбе. А что вообще означает этот загадочный статус?

1:06:56 – Кьеза против Мэгни. Об этих парнях все уже подзабыли, а зря. Чего нам ждать?

1:21:35 – Кэлвин Кэттар — тёмная лошадка дивизиона. Он реально способен побить Холлоуэя?

1:26:18 – Прогноз Давида и Олега на бой Кэттара и Холлоуэя.

1:32:55 – Карлос Кондит выиграл всего один бой за пять лет. Есть ещё порох?

1:37:06 – Рубрика «Невелика потеря». Диего Санчес и Шогун.

1:38:52 – Что нас ждёт в феврале и марте?

1:41:57 – Генри Сехудо на пенсии, но не даёт про себя забыть. Он вернётся?

1:43:43 – Ти Джей Диллашоу возвращается после дисквалификации. Какие у него перспективы?

1:49:27 – Зачем Диллашоу принимал ТАКОЙ запрещённый препарат? Версия Давида.

1:54:42 – У нас всё. А с вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях и ютубе.