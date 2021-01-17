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Дана Уайт: Хабиб сказал, что не будет затягивать время, не будет удерживать пояс

Дана Уайт: Хабиб сказал, что не будет затягивать время, не будет удерживать пояс
Бокс/ММА / UFC 0
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Президент UFC Дана Уайт раскрыл подробности решения российского чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова о продолжении карьеры. По словам Уайта, Хабиб не станет удерживать пояс, если примет решение не возвращаться в бои.

«Хабиб сказал, что не будет затягивать время, не будет удерживать пояс. Сейчас он лучший в мире. Ему нужно было время», — сказал Дана Уайт в эфире ESPN.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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