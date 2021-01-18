Макгрегор: под Хабиба сделали целый турнир, но он завершил карьеру. Как так можно?

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил недовольство, что обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры.
«Я здесь для этого. Я готов и хочу реванша. Интересно, что Хабиб будет говорить дальше?
Дана (президент UFC Дана Уайт. — Прим. «Чемпионата»), вероятно, мог забрать у него пояс, но нет. Титул у Хабиба, под него сделали целый турнир (UFC 254. — Прим. «Чемпионата»), но продажи PPV провалились, после чего он завершил карьеру. Как так можно вообще? Такого не должно быть в настоящем бизнесе», — приводит слова Макгрегора ESPN.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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