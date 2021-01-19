Усман Нурмагомедов приседает с Хабибом на плечах

Усман Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, показал, как приседает с утяжелением на плечах. В роли такового, собственно говоря, выступил сам Хабиб, который оказался на плечах Усмана в горизонтальном положении.

На видео заметно, как Усман считает количество приседов, после пяти он завершает подход. При этом во время выполнения упражнения Хабиб подсказывает родственнику, контролируя его технику. Видео снимает тренер братьев Хавьер Мендес, которому Усман, с заметной отдышкой, говорит, что делает «лёгкую работу».

Соответствующее видео также можно посмотреть на сайте «Чемпионата».

Напомним, что в 2021 году Усман Нурмагомедов должен дебютировать в Bellator. Ожидается, что он выступит в феврале.