«Он должен побить Поветкина». Хирн назвал условия развития карьеры Уайта

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Диллиану Уайту для дальнейшего развития карьеры необходимо побеждать Александра Поветкина. Функционер отметил, что без этого британец не сможет рассчитывать на большие поединки.

«Я в восторге от их реванша, но переживаю. Диллиан стал моим хорошим другом. В первом бою с Поветкиным он выглядел фаворитом и подтверждал этот статус четыре раунда. Но Поветкин победил одним из самых ошеломляющих нокаутов, который мне доводилось когда-либо видеть. На тот бой не были допущены зрители, но люди, которые присутствовали, просто оцепенели. Теперь Диллиана ждёт большой бой. Если он и дальше хочет принимать участие в таких поединках, он должен побить Поветкина», — приводит слова Хирна Boxingnews24.

Первый поединок соперников прошёл в августе 2020 года, Поветкин тогда победил нокаутом. Вторая встреча состоится 6 марта 2021 года.