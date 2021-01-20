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Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов: видео победного удушающего приёма

Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов: видео победного удушающего приёма
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC опубликовала видео победного удушающего приёма Умара Нурмагомедова в поединке с Сергеем Морозовым.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Бой Умара Нурмагомедова и Сергея Морозова завершился во втором раунде. Умар Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом.

Бой Умара Нурмагмоедова и Сергея Морозова должен был пройти в ночь с 23 на 24 января мск на турнире UFC 257, главным событием которого станет схватка Конора Макгрегора с Дастином Порье, однако поединок был перенесён на 20 января.

Изначально планировалось, что поединок Нурмагомедов — Морозов состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли.

Теперь на его счету 13 побед в 13 поединках в MMA, у Морозова — 17 побед и четыре поражения.

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