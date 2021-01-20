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Умар Нурмагомедов: рад, что закончил бой тем же приёмом, что и Хабиб девять лет назад

Умар Нурмагомедов: рад, что закончил бой тем же приёмом, что и Хабиб девять лет назад
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов отреагировал на победу в дебютном поединке в UFC. Напомним, Нурмагомедов удушающим приёмом победил Сергея Морозова.

«Девять лет назад Хабиб зашёл в этот ринг и так же закончил дебютный бой. Я рад, что смог повторить тот же приём», — сказал после поединка Умар Нурмагомедов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Бой Умара Нурмагмоедова и Сергея Морозова должен был пройти в ночь с 23 на 24 января мск на турнире UFC 257, главным событием которого станет схватка Конора Макгрегора с Дастином Порье, однако поединок был перенесён на 20 января.

Изначально планировалось, что поединок Нурмагомедов — Морозов состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли.

Теперь на его счету 13 побед в 13 поединках в MMA, у Морозова — 17 побед и четыре поражения.

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