Умар Нурмагомедов: рад, что закончил бой тем же приёмом, что и Хабиб девять лет назад

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов отреагировал на победу в дебютном поединке в UFC. Напомним, Нурмагомедов удушающим приёмом победил Сергея Морозова.



«Девять лет назад Хабиб зашёл в этот ринг и так же закончил дебютный бой. Я рад, что смог повторить тот же приём», — сказал после поединка Умар Нурмагомедов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Бой Умара Нурмагмоедова и Сергея Морозова должен был пройти в ночь с 23 на 24 января мск на турнире UFC 257, главным событием которого станет схватка Конора Макгрегора с Дастином Порье, однако поединок был перенесён на 20 января.



Изначально планировалось, что поединок Нурмагомедов — Морозов состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли.



Теперь на его счету 13 побед в 13 поединках в MMA, у Морозова — 17 побед и четыре поражения.