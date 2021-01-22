Конор получил от Порье подарок. Взвешивание UFC 257

Ранним утром 24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В его преддверии участники шоу прошли официальную церемонию взвешивания, а также провели последние дуэли взглядов. Особенно эффектной она получилась у участников главного боя турнира, в котором встретятся Конор Макгрегор и Дастин Порье.
Сначала бойцы приняли положение в боевой стойке, а затем Порье достал из кармана бутылочку с соусом и подарил её ирландцу. Соус является продуктом производства американца. На пресс-конференции бойцы договорились обменяться подобными презентами, так что теперь, вероятно, Дастин ждёт от Конора бутылку виски, производством которого занимается ирландец.
Видео церемонии взвешивания и дуэлей взглядов доступно на «Чемпионате». Момент взвешивания Конора и Порье начинается с отметки 22:42 на плеере.
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