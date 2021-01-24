Пётр Ян — о поражении Макгрегора: сытый волк уже не хищник

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян прокомментировал итоги поединка между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье, который прошёл в Абу-Даби. Напомним, Порье одержал победу нокаутом во втором раунде.



«Не ожидал такого исхода. Понимал, что бой будет интересный, но думал, что Конор поймает Порье на свой удар, свою плюшку. Но это большой спорт, тяжёлый. Думаю, бойцовские время голодного Макгрегора уже уходит. Сытый волк уже не хищник», — сказал Пётр Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году и ирландец победил досрочно в первом раунде.



В соглавном бою американец Майкл Чендлер в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.