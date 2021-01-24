Вартанян: у Конора абсолютно не было настроя, желания. Связываю это с большими деньгами

Российский боец MMA Эдуард Вартанян прокомментировал итоги поединка между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье, который прошёл в Абу-Даби. Напомним, Порье одержал победу нокаутом во втором раунде.
«Ждал другого боя. Но у Конора абсолютно не было настроя, желания. Связываю это с большими деньгами, он живёт на широкую ногу, его уже ничего не волнует. Порье, наоборот, был мотивирован, он хочет стать чемпионом. Бой Чендлера понравился намного больше. Вообще, Порье — Чендлер — вот это реальное противостояние, на которое было бы интересно взглянуть. Если Хабиб ушёл, то чемпионом может стать либо Чендлер, либо Порье. Был бы я там, был бы третьим, но это больше шутка. Мог бы такой Порье что-то противопоставить Хабибу? Думаю, он был бы хорошо готов и довёл бы бой до конца, до судейского решения, но победил бы все равно Хабиб. Уровень борьбы у них все равно разный», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 24 января 2021
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