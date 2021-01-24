Макгрегор — о Порье: таких сильных лоукиков я ещё не встречал

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал поражение в главном поединке турнира UFC 257 с Дастином Порье.



«Ещё раз всё продумаю, проанализирую. Есть много ребят, с кем можно было бы устроить интересный бой. Что касается третьего боя с Дастином, то его лоукики очень сильные. Такого ещё не встречал. Проанализируем, подготовимся, внесём коррективы. Ничего не поделаешь, как пошло, так пошло.



Посмотрим дальше, что будет. Знал, что он будет бить лоукики, был готов к этому, но ноге становилось хуже с каждым ударом. Подготовлюсь и вернусь. Может быть, стойку нужно другую сделать. Мне нужно что-то сделать с ногами.



Рад, что приехал сюда, на Ближний Восток. Мне нравится выступать, хочу продолжать. Если происходит что-то плохое, нужно просто двигаться дальше», — сказал Макгрегор на пресс-конференции после турнира UFC 257.