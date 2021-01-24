Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Шлеменко: Макгрегор уже очень сытый боец, мотивация у него уже не та

Шлеменко: Макгрегор уже очень сытый боец, мотивация у него уже не та
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Бывший чемпион Bellator ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал итоги поединка между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье, который прошёл в Абу-Даби. Напомним, Порье одержал победу нокаутом во втором раунде.

«Бой интересный. Но ожидал абсолютно противоположного исхода. Не верил, что Порье сможет так выиграть. Все ставили на победу Конора. Порье тактически грамотно подошёл к бою. Нужно было замедлить ирландца, остановить возле сетки: либо борьба, либо передние лоукики по икре. Это работало. Макгрегор уже очень сытый боец, мотивация у него уже не та. Когда выбивают ногу, надо терпеть, а я у Конора не увидел готовности. Как только у него нога заболела, он остановился. Сегодняшний Порье имел бы шанс с Хабибом, потому что шанс есть всегда. Но все-таки, на мой взгляд, он не готов драться с Хабибом. Но есть ли к этому интерес? Не очень уверен. А вот если Чендлер выиграет у Порье, будет интересно», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021