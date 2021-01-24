Шлеменко: Макгрегор уже очень сытый боец, мотивация у него уже не та

Бывший чемпион Bellator ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал итоги поединка между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье, который прошёл в Абу-Даби. Напомним, Порье одержал победу нокаутом во втором раунде.



«Бой интересный. Но ожидал абсолютно противоположного исхода. Не верил, что Порье сможет так выиграть. Все ставили на победу Конора. Порье тактически грамотно подошёл к бою. Нужно было замедлить ирландца, остановить возле сетки: либо борьба, либо передние лоукики по икре. Это работало. Макгрегор уже очень сытый боец, мотивация у него уже не та. Когда выбивают ногу, надо терпеть, а я у Конора не увидел готовности. Как только у него нога заболела, он остановился. Сегодняшний Порье имел бы шанс с Хабибом, потому что шанс есть всегда. Но все-таки, на мой взгляд, он не готов драться с Хабибом. Но есть ли к этому интерес? Не очень уверен. А вот если Чендлер выиграет у Порье, будет интересно», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.