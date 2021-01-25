Макгрегор вёл на карточках всех трёх судей до поражения нокаутом от Порье
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выиграл первый раунд у Дастина Порье, по версии судей, обслуживавших поединок. Все три судьи отдали победу Макгрегору со счётом 10:9.
Напомним, Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби ранним утром 24 января мск. Это был матч-реванш Конора с Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде.
На счету 32-летнего Порье 33 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений. У 36-летнего Фергюсона 30 боёв, в которых он одержал 25 побед и потерпел пять поражений.
Порье назвал себя чемпионом UFC. Фергюсон отреагировал
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