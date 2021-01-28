Волков — Оверим. Проморолик к турниру UFC Вегас 18

6 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 184. Главным событием вечера станет поединок в тяжёлом весе между российским тяжеловесом Александром Волковым и Алистаром Оверимом.



За неделю до поединка пресс-служба UFC опубликовала проморолик этого противостояния.

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32-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, российский спортсмен победил Уолта Харриса техническим нокаутом. Всего на его счету 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел восемь поражений.



У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.