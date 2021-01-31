Волков дал прогноз на бой Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга

Российский тяжеловес Александр Волков, выступающий в UFC, поделился мыслями о скором противостоянии чемпиона лиги в легчайшем весе Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Россиянин выразил уверенность, что победа в бою останется за соотечественником.

«Пётр Ян сейчас на хорошем подъёме как эмоциональном, так и физическом, поэтому похоже, что он победит. По крайней мере кажется так, что сейчас победить его кому-то из его дивизиона будет сложновато. Тем более что сейчас он взялся за подготовку достаточно серьёзно, переехал в США.

Насколько я знаю, ранее он много в США не тренировался. Это тоже пойдёт ему на пользу, и все нюансы подготовки в Америке ему сыграют на руку. Думаю, в следующем бою он станет ещё лучше", — рассказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.

Напомним, бой Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом состоится 7 марта на турнире UFC 259.