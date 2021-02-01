Волков оценил шансы Джонса в тяжёлом дивизионе

Российский тяжеловес Александр Волков, выступающий в UFC, высказался о переходе Джона Джонса в тяжёлый вес.
«Выглядит так, что его ждёт успех, но как будет на самом деле, мы не знаем. Потому что, например, Александр Густафcсон, который стартанул в тяжёлом весе и который был сильным оппонентом Джонса, проявил себя не очень хорошо и проиграл за несколько минут Фабрисио Вердуму, который в последнее время показывал не особо успешные поединки. Как себя покажет Джонс, увидим только непосредственно в бою.
Справедливо ли сразу давать Джонсу титульный бой? Учитывая его медийность, историю и то, сколько внимания он привлечёт к поединку – справедливо, потому что это принесёт UFC прибыль, тут всё очень просто. А вот с точки зрения спорта, конечно, нет. Он должен пройти все этапы становления тяжеловеса – от самых низких позиций. Но он уже боец известный, который себя проявил в огромном количестве поединков, с огромной серией побед и защит чемпионского пояса. Поэтому я думаю, что в целом это справедливо», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед, 1 поражение и 1 бой признан несостоявшимся.
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